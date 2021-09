Green Pass obbligatorio per tutti (anche per istituzioni): voto unanime in Cdm

È terminato alle 18,20 il Consiglio dei ministri che ha approvato il decreto che estende l'obbligo di Green Pass a tutti i lavoratori del settore pubblico e privato. La riunione è durata un'ora e venti. L’ok al decreto legge che estende l'obbligo della Green Pass a tutti i lavoratori del pubblico e del privato è stato unanime.

Fra le novità più importanti c’è quella che i guariti dal Covid non dovranno piu' attendere 15 giorni dalla prima dose di vaccino anticovid per avere il green pass ma lo otterranno subito dopo la prima somministrazione. E' quanto prevede la bozza del decreto che estende la certificazione ai luoghi di lavoro. L'articolo 4 comma 3 modifica infatti la normativa attuale sostituendo il passaggio in cui si affermava che la certificazione era valida "dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione" con le parole "dalla medesima somministrazione".

L'obbligo di Green pass per l'accesso ai luoghi di lavoro si applica anche "ai soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice". La bozza di dl Green pass estende così l'obbligo - e relative sanzioni - a sindaci e presidenti di Regione, nonche' ai consiglieri. Sugli organi costituzionali, come le Camere, pero', il governo non puo' intervenire dal momento che hanno autodichia, autonomia decisionale, dunque una norma dispone: " Gli organi costituzionali, ciascuno nell'ambito della propria autonomia, adeguano il proprio ordinamento". Sparisce il termine del 15 ottobre per adeguarsi, che era nelle prime bozze.

L'obbligo di esibire il green pass varra' dal 15 ottobre anche per i magistrati, compresi quelli onorari, gli avvocati e i procuratori dello Stato e i componenti delle commissioni tributarie che devono accedere agli uffici giudiziari. Nella bozza si afferma che le disposizioni non valgono invece per "avvocati e altri difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, testimoni e parti del processo". L'accesso senza il pass, dice ancora il decreto rappresenta un "illecito disciplinare" e come tale sara' sanzionato

Quelle della cabina di regia finora non sono state riunioni caratterizzate da particolari scontri o discussioni. Stavolta però c'è stato un confronto piuttosto serrato tra i ministri Dario Franceschini e Roberto Speranza. Tema la capienza degli eventi. Il titolare dei Beni Culturali, viene riferito, avrebbe sollecitato nella riunione l'esigenza di portare al 100% la capienza in teatri, cinema, musei grazie al 'mix' mascherine/green pass obbligatorio. Una posizione non condivisa da Speranza che avrebbe invitato a prendere una decisione in merito solo dopo una valutazione più complessiva sull'andamento dei contagi. Una linea su cui si sarebbe attestato anche il premier Mario Draghi. La questione quindi è stata rinviata a un nuovo esame il prossimo 1° ottobre.

Green pass: controllo spetta a datori lavoro, anche a campione

Il decreto approvato dal Consiglio dei ministri, prevede - secondo l'ultima bozza circolata - che dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, chiunque svolge una attivita' lavorativa nel settore privato ha l'obbligo, ai fini dell'accesso nei luoghi di lavoro, di "possedere e di esibire su richiesta la certificazione verde COVID-19". L'obbligo vale per tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attivita' lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro, "anche sulla base di contratti esterni". I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni e devono definire, entro il 15 ottobre 2021, le modalita' operative per l'organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi.