Guerra in Ucraina, non c'è armonia senza arma che la imponga

Non c'è armonia senza arma che la imponga e non può che imporsi l'armonia

Qualcuno telefoni a Draghi e gli dica di organizzare una colonna di ambulanze ed autocarri sotto l'egida della Croce Rossa Europea portando aiuti, cibo e ospedali da campo da piazzare nei centri delle città. Da che mondo è mondo non si spara sulla Croce Rossa.

Nel viaggio si faccia accompagnare da Francesco sotto le bandiere della Santa Sede.

Organizzi, in accordo con i governi e le chiese di Oriente un ponte aereo per accogliere una folta delegazione di monaci Bhuddhisti che saranno addetti alle cucine da campo, alla distribuzione di pasti caldi ai soldati di ambo le parti e ai civili, alle danze serali in piazza. Escluderei gli Hare Krishna.

