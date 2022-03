Ucraina, segreti di Fatima: terza guerra mondiale devastante. Profezia choc

Ucraina, segreti di Fatima: profezia spaventa il mondo



Russia e egreti di Fatima, i messaggi che la Madonna affidò ai tre pastorelli che la incontrarono, hanno una correlazione. Uno di questi riguarderebbe il paese russo e suona quasi come una profezia che potrebbe scongiurare una terza guerra mondiale devastante.

“Quando vedrete una notte illuminata da una luce sconosciuta, sappiate che è il grande segno che Dio vi dà che sta per castigare il mondo per i suoi crimini, per mezzo della guerra, della fame e delle persecuzioni alla Chiesa e al Santo Padre. Per impedirla, verrò a chiedere la consacrazione della Russia al Mio Cuore Immacolato e la Comunione riparatrice nei primi sabati. Se accetteranno le Mie richieste, la Russia si convertirà e avranno pace; se no, spargerà i suoi errori per il mondo, promuovendo guerre e persecuzioni alla Chiesa. I buoni saranno martirizzati, il Santo Padre avrà molto da soffrire, varie nazioni saranno distrutte. Finalmente, il Mio Cuore Immacolato trionferà. Il Santo Padre Mi consacrerà la Russia, che si convertirà, e sarà concesso al mondo un periodo di pace.”