I 10 fatti politici del 2024 in Italia e nel mondo

Il 2024 non è stato un anno qualunque per la politica nazionale ed internazionale. elezioni, eventi, alleanze hanno cambiato e cambieranno forse l'andamento degli anni futuri, spesso in maniera imprevista ed imprevedibile.

1 - Il ritorno di Donald Trump

Non solo un ritorno, ma un ritorno trionfale. Doland Trump si è ripreso la Casa Bianca dominando le elezioni presidenziali Usa di inizio novembre come nessuno si sarebbe mai aspettato soprattutto per le proporzioni del suo successo. Kamala Harris è stata di fatto schiacciata e con lei tutto il mondo culturale, musicale e del cinema che si erano schierato contro il Tycoon. Indimenticabile il momento dell'attentato contro Trump ed il suo grido, "fight" mentre sanguinava dall'orecchio.

2 - Elezioni Europee

A giugno l'Europa intera è stata chiamata al voto per il rinnovo del Parlamento Europeo e la nuova commissione; un'elezione che in generale ha visto la destra vincitrice morale ma alla fine costretta a rimanere ai margini del potere. Ursula Von der Leyen infatti è rimasta alla guida della Commissione Europea con quella maggioranza "Ursula" che già l'aveva sostenuta. Una maggioranza però fortemente indebolita...

3 - Elezioni europee in Italia

Il voto dell'8 e 9 giugno scorso era molto atteso anche dalla politica italiana dato che per molti si trattava del primo grande test elettorale per il governo Meloni. E la Presidente del Consiglio ne è uscita vincente. Fratelli d'Italia infatti ha ottenuto un eloquente 28,76% che è anche superiore come dato a quello delle politiche del 2022. Bene anche il Pd che supera il 24% e soprattutto stacca il Movimento 5 Stelle.

4 - Elezioni amministrative in Italia

Nel 2024 ci sono state 7 elezioni regionali che hanno avuto risultati contrastanti. 4 le vittorie del centrodestra (Abruzzo, Basilicata, Liguria e Piemonte), 3 quelle del centrosinistra (Umbria, Emilia Romagna e Sardegna).

5 - M5S ed il Caso Grillo

Poche settimane fa si è consumata la rottura totale e definitiva tra Beppe Grillo ed il partito da lui stesso fondato. La guerra personale, politica e legale con Giuseppe Conte ha visto la vittoria dell'ex Presidente del consiglio che di fatto ha portato alla scomparsa della figura del "garante". Un addio per nulla pacifico e che regalerà novità in futuro.

6 - Francia in crisi

Per Emmanuel Macron il 2024 è stato un anno nero, difficile, complesso. A partire dal risultato delle elezioni europee con gli elettori che hanno premiato l'estrema destra e la sinistra, penalizzando il partito del premier e quelli della sua maggioranza. Il tutto con l'avvicinarsi delle Olimpiadi che hanno portato gli occhi del mondo su Parigi. Macron ha così sciolto l'assemlbea ed indetto nuove elezioni il cui risultato però ha portato al caos politico ed alla nascita di due governi (deboli).

7 - Germania in crisi

Se Macron non ride al cancelliere tedesco Olaf Scholz è andata anche peggio. Dal voto di giugno allo scoglimento del parlamento di dicembre è stato un susseguirsi di difficoltà. La "locomotiva" d'Europa è in recessione, tra licenziamenti nel settore auto (mai visti prima) e crisi sociale interna. Tra due mesi si vota.

8 - Meloni & Schlein

Questi 12 mesi hanno confermato una cosa: la politica italiana ha due protagoniste assolute, anzi, due Regine. Il resto è contorno. Giorgia Meloni, non senza difficoltà, ha in mano le redini della maggioranza dove gli altri alleati litigano (troppo spesso), e ha visto crescere in maniera decisa il suo peso e la sua credibilità internazionale. Elly Schlein invece ha definitivamente scalzato Giuseppe Conte dalla guida della sinistra e dell'opposizione crescendo nei consensi.

9 - G7 a guida italiana

A giugno scorso i grandi del Mondo si sono ritrovati in Puglia per il G7 la cui presidenza era di turno italiana. Un evento importante per alcune immagini forti che di fatto hanno segnato i mesi successivi. Pensiamo ad esempio agli svarioni di Joe Biden che hanno poi portato il Presidente Usa all'addio dalla corsa per le elezioni presidenziali.

10 - Boccia-Sangiuliano

Per un mese e più in Italia non si è parlato d'altro, del rapporto tra l'allora Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano e di questa donna, Maria Rosaria Boccia, organizzatrice di eventi e non solo. Più gossip che politica tra il contratto di lei ed i graffi sulla testa di lui, sulle frasi di lei e le telefonate di lui (con scuse alla moglie in diretta Tv) fino alle querele ed alle dimissioni di lui dal ministero.