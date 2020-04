I grillini (tranne 7) vogliono il Mes. Camera, no all'odg Meloni. Vince il Pd

L'aula della Camera ha bocciato l'ordine del giorno al dl Cura Italia, a prima firma Giorgia Meloni, che impegna il governo "a non utilizzare in alcun caso il MES per far fronte all'insieme delle misure volte a contrastare l'attuale emergenza, sia con riferimento alle spese di potenziamento del servizio sanitario nazionale, sia a quelle a sostegno del lavoro, della liquidita' delle banche, delle famiglie e delle imprese e ad ogni ulteriore spesa utile a tale fine". Il parere del governo era contrario. I si' sono stati 119, i no 216. Forza Italia non ha partecipato al voto.

Coronavirus, FdI: Odg bocciato svela vero nome grillini, da M5S a Mes - "Ora che è stato bocciato l’ordine del giorno proposto da Giorgia Meloni che chiedeva la non attivazione del Fondo-strozza stati, i grillini hanno gettato la maschera rivelando il loro vero nome: non più M5s, ma Mes in omaggio all’europeismo in salsa Pd di cui ormai sono gli schiavi più docili. Fdi aveva dimostrato la massima disponibilità, con l’offerta da parte del presidente Meloni di ritirare la propria firma dall’Odg, disposta a farlo firmare da qualsiasi deputato M5S, ma evidentemente si ricordano di difendere gli italiani solo in campagna elettorale". Lo dichiara il deputato e vicecapogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia, Tommaso Foti.

UE. MELONI: RINGRAZIO I 7 DEPUTATI M5S CHE HANNO VOTATO MIO ODG - "Ci sono 7 deputati Cinquestelle che non hanno seguito il diktat di partito, votando a favore dell'odg di Fratelli d'Italia per dire chiaramente NO al Mes. In contrasto anche con i loro colleghi di partito che hanno scelto di sottomettersi al Pd. Senza che tolga nulla alle nostre differenze, da italiana li voglio ringraziare per essere stati coerenti e coraggiosi". Lo scrive su facebook Giorgia MELONI, leader Fdi.

MES. LOLLOBRIGIDA (FDI): PD SCHIACCIA M5S IMPONENDO IL VOTO CONTRARIO ALL’ODG MELONI - “Alla fine è caduto un altro pezzo della scenografia grillina che si voleva rappresentare come forza trainante di questo governo. Niente da fare: sul Mes ha prevalso la linea del Pd, che ha imposto al M5S il voto contrario all’ordine del giorno a prima firma Giorgia Meloni che avrebbe definitivamente bloccato qualunque ipotesi di attivazione del Fondo salva Stati da parte dell’Italia. Ancora una volta il Pd ha schiacciato i suoi alleati, ancora una volta il M5S sceglie di perdere la faccia e tradire i cittadini pur di rimanere attaccati alle poltrone, ancora una volta è stata Fratelli d’Italia l’unica forza politica a battersi per l’interesse della nostra Nazione. Ora siamo curiosi di vedere come Crimi, Di Maio e compagnia tenteranno di raggirare gli italiani propinando loro la favola che il M5S non vuole ricorrere al Mes”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.

Ue: M5s, su Mes da Meloni solo squallide strumentalizzazioni e Fake news - I deputati e le deputate del Movimento cinque stelle in commissione Politiche Ue osservano: "Senza timore di alcuna smentita, possiamo affermare che in un momento cosi' complesso per il Paese abbiamo la peggior opposizione di sempre. Oggi da Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia", continuano in una nota congiunta i parlamentari, "e' arrivata l'ennesima conferma avendo presentato in Parlamento un ordine del giorno con il solo scopo di dividere la maggioranza e lo stesso paese. Innanzitutto non si puo' impegnare, come chiedeva l'odg, il governo a non attivare il Meccanismo europeo di stabilita' perche', per essere operativo, tale strumento deve ricevere il via libera del Parlamento alla richiesta di una sua eventuale attivazione - come tra l'altro Conte si e' gia' impegnato di fare - nel rispetto delle procedure e dei requisiti costituzionali". Secondo gli esponenti del M5s, "questo odg era in grave errore: sara' infatti il Parlamento a decidere se e a che condizioni utilizzare gli strumenti oggetto della trattativa con l'Ue. Noi che stiamo lavorando per il bene dell'Italia a differenza di Meloni, nota per le assenze record alla Camera, non ci facciamo strumentalizzare da questa destra irresponsabile".