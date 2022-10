I papà di Draghi e Dell'Utri cavalieri di San Giorgio. Ora loggia massonica

Draghi-Dell'Utri e quel passato dei genitori che li unisce

C'è una particolarità che accomuna due importanti esponenti della politica, si tratta del premier uscente Mario Draghi e del fondatore di Forza Italia Marcello Dell'Utri, entrambi avevano i papà - si legge sul Fatto Quotidiano - iscritti all'ordine di San Giorgio. Associazione nata nel 1469 per la difesa della Carinzia dai turchi, che nell’Ottocento divenne poi un'onorificenza asburgica e nel 1981 si è trasformata in obbedienza massonica. Nel dopoguerra, comunque, quand’era ancora un ordine cavalleresco, vi erano iscritti tanto il padre del presidente del Consiglio Mario Draghi, che morì quando il figlio aveva solo 15 anni, quanto il padre di Marcello Dell’Utri, braccio destro di Silvio Berlusconi, organizzatore di Forza Italia, condannato per concorso esterno in Cosa Nostra.

È un caso del destino, - prosegue il Fatto - una curiosità. Nessuna irregolarità è segnalata a carico dell’Ordine in quegli anni. Certo però che la storia recente dei Cavalieri di San Giorgio è costellata di sorprese. Molti degli appartenenti all’Ordine erano legati al principe siciliano Gianfranco Alliata di Montereale, Sovrano Gran Commendatore della Massoneria di Rito Scozzese Antico e Accettato, poi iscritto alla P2, vicepresidente del Partito nazionale monarchico e dell’Unione monarchica italiana, indagato (e prosciolto) nell’inchiesta sul tentato golpe del principe Junio Valerio Borghese e indicato da alcune ricerche storiche come possibile mandante della strage di Portella della Ginestra.