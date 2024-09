Il campo largo non piace (quasi) a nessuno. Solo il Pd è favorevole, tutti gli altri alleati non lo vogliono

Campo largo, elettori tutti contrari. Ma a quelli del Pd l'idea stuzzica parecchio

Con le elezioni regionali in Liguria torna d'attualità la questione del campo largo, la super alleanza che va da Renzi e Calenda fino a Fratoianni e Bonelli, tutti a sostegno di Andrea Orlando. Ma stando ai sondaggi, questa alleanza non piace quasi a nessun partito, escluso il Pd. Il rilevamento condotto da Demos - riporta La Repubblica - sottolinea come un importante fattore di forza dell’attuale governo e della premier, Giorgia Meloni, sia costituito dalle divisioni che attraversano l’opposizione. A conferma di quanto era già emerso valutando i risultati delle elezioni Europee dello scorso giugno. Quando era apparso evidente che le forze di Centro-Sinistra potrebbero costituire un’alternativa possibile e reale. A condizione che si ri-uniscano. E formino un’alleanza reale. Coerente. Non una somma di liste divise, anche al loro interno. Come, peraltro, si sta verificando.

Il sondaggio recente di Demos - prosegue La Repubblica - conferma queste difficoltà. Soprattutto quando si va “oltre” i confini del Pd. Gli elettori del Pd, infatti, si mostrano aperti a ogni possibile alleanza. Con il M5s. E con “tutte” le forze politiche di Sinistra e di Centro, come Azione, Italia Viva e +Europa. Tutte queste prospettive, infatti, nella base del Pd raccolgono circa il 60%. Ma la situazione cambia, quando si osservano gli orientamenti degli altri elettorati, che si mostrano distanti e — talora — ostili verso alleanze che vanno oltre il loro partito di riferimento. O, a maggior ragione, se lo escludono. Nella base del M5s, in particolare, il favore verso un’intesa fra il Pd e il Terzo Polo scivola sotto il 20%. Mentre di fronte all’alleanza fra Pd e M5s il sostegno tra chi vota per Italia Viva, +Europa e Azione rimane, comunque, sotto il 30%. Per la precisione: 27%.