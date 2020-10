Il Centrodestra cerca l'unità impossibile Mes, Dpcm... Divisi su tutto

Pochi minuti dopo le 18 arriva il comunicato congiunto del Centrodestra al termine del vertice a Roma tra Matteo Salvini, Giorgia Meloni, Antonio Tajani e Silvio Berlusconi in videoconferenza. Nella nota si legge che "l'occasione è stata utile anche per fare il punto della situazione politica, anche alla luce dell’ultimo Dpcm". E che "il centrodestra intende avviare un ancora più efficace coordinamento per offrire proposte e soluzioni costruttive al governo". Parole di facciata che nascondono una profonda divisione tra i partiti di opposizione. Ma quali proposte potrebbe avanzare il Centrodestra al governo Conte? Magari sul Mes, dove Forza Italia contesta il premier perché dice quasi no ai soldi Ue per la sanità, entrando nell'intergruppo parlamentare pro-Mes con Pd e renziani, e la Lega e Fratelli d'Italia che contestano Conte perché potrebbe dire sì? L'esatto opposto su un tema chiave come il rapporto con l'Unione europea (dove i tre partiti del Centrodestra stanno in tre gruppi diversi, a proposito di unità).



Oppure il "più efficace coordinamento" che hanno deciso oggi potrebbe riguardare le misure di contrasto al nuovo boom di contagi con FdI che fa trapelare la sua irritazione per il coprifuoco della Lombardia deciso dal presidente leghista Attilio Fontana pochi giorni dopo le parole dell'ex ministro dell'Interno del Conte I proprio contro le chiusure e i lockdown. L'impressione è che nel Centrodestra a regnare sovrana sia solo la confusione. La destra è sempre stata sinonimo di ordine, legge e disciplina. Ma visto che i ristoratori e i gestori di locali, pub, bar e discoteche sono in gran parte elettori non di sinistra, Lega e Fratelli d'Italia finiscono, per non deludere una fetta dei loro elettori, per difendere la movida e il presunto diritto dei giovani a divertirsi ignorando in molti casi regole e distanziamento sociale così da mettere a rischio la salute di anziani e persone fragili. Una linea sul Dpcm il Centrodestra non ce l'ha, la cerca faticosamente (se mai la troverà) e per spostare lo sguardo dalle proprie contraddizioni interne attacca solo e soltanto su scuola (Azzolina), cassa integrazione (Inps) e sbarchi di immigrati. Senza parlare poi del piano politico: Forza Italia vuole un governo istituzionale o di transizione, in caso di caduta di Conte, FdI le elezioni subito mentre la Lega di Salvini chiede timidamente il voto ma quella di Giorgetti sogna Mario Draghi premier. Il Centrodestra ha davvero bisogno di un "più efficace coordinamento", che al momento non esiste proprio.