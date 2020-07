Il Decreto Semplificazioni in Cdm. Patuanelli: "Oggi si chiude"

"Il Consiglio dei ministri sul Decreto Semplificazioni si riunisce stasera e credo ci siano le premesse per chiudere oggi, magari tardi". Lo afferma ad Affaritaliani.it il ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, rispondendo alla domanda se il Cdm di oggi prenderà solo in esame o varerà il Decreto Semplificazioni.



Dl semplificazioni: testo ancora non chiuso, c'e' tema appalti - Si sta ancora lavorando in queste ore per chiudere l'intesa sul testo finale del decreto semplificazioni. Lo affermano diverse fonti parlamentari di maggioranza secondo le quali si sta ancora discutendo sugli appalti e i commissari per le opere, sulle norme che riguardano l'edilizia e sulla valutazione d'impatto ambientale. Fonti qualificate di governo spiegano che comunque si tratta di "limature al testo" in vista del Cdm convocato alle 21.30.