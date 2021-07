In caso di scissione nel M5S, Fratelli d'Italia sarebbe comunque il primo partito con il 20,4% seguito dalla Lega con il 20,2%. Pd in netto calo al 16%, in quarta posizione il partito/movimento di Conte con il 12,7%. Tracollo del M5S al 7,1%. E' quanto si legge nel radar Swg.



IL REPORT INTEGRALE SWG