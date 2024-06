Ilaria Salis, la vicina conferma: "Ha occupato per anni". I suoi hanno 4 case

Ilaria Salis, la ex vicina di casa la mette nei guai: "Ha occupato diversi appartamenti"

Ilaria Salis prosegue nella sua battaglia per la "legittima occupazione di case sfitte", anche se questa linea politica ha di fatto diviso il suo partito di riferimento, con il leader dei Verdi Bonelli che ha preso le distanze: "Non condivido e non lo farei mai, lo trovo sbagliato". Intanto spunta una ex vicina di casa di Salis dei tempi dell'occupazione di un appartamento di via Borsi a Milano, per cui la Regione Lombardia chiede che paghi gli arretrati da 90mila€ all'Aler, l'ente delle case popolari "Ilaria Salis? Una bravissima ragazza. Ha anche regalato il panettone e l’uovo di Pasqua a mia figlia".

La sua ex vicina di casa - riporta Libero - conferma che l’europarlamentare è rimasta dentro anche dopo l’identificazione. "Circa tre anni", dice la donna, aggiungendo: "Una volta lasciato l’alloggio non ha cambiato zona. Quella casa accanto alla mia è stata la prima. Poi è andata a vivere con altre ragazze. In quell’angolino lì", aggiunge. E infine: "A gennaio 2023 l'ho vista che andava a buttare la spazzatura. Poi più nulla".

Ma Libero non si ferma all'intervista alla ex vicina di Ilaria Salis, il quotidiano diretto da Mario Sechi infatti ha scoperto anche altre proprietà immobiliari della famiglia Salis. Oltre al villino a Monza e alla casa in montagna all'Abetone, in Sardegna ci sarebbero altre case di loro proprietà. Si tratta - in base a quanto risulta a Libero - di un appartamento vicino a Villasimius e di una piccola quota di un'altra casa, sempre in Sardegna, a Monserrato. Oltre a un magazzino e a quote in una dozzina di terreni agricoli.