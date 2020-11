In Puglia è guerra nei 5 Stelle. Sì a Emiliano, Laricchia in lacrime

In Puglia va in scena la frattura del Movimento 5 Stelle. Una frattura che potrebbe portare alla scissione a livello nazionale. Cristian Casili, grillino, è stato eletto vicepresidente vicario del consiglio regionale grazie ai voti della maggioranza di Centrosinistra e dopo l'accordo con il presidente Michele Emiliano. Ma Antonella Laricchia, ex candidata alla carica di Governatore proprio per i pentastellati e che è sulla linea di Alessandro Di Battista e Barbara Lezzi, ha attaccato a testa bassa. "State sbagliando tanto, state sbagliando tutto. Avete tradito gli elettori pugliesi del Movimento 5 Stelle", ha affermato visibilmente commossa e in lacrime la Laricchia rivolgendosi ai suoi "amati compagni di gruppo". Un intervenuto a margine della richiesta del capogruppo del Pd Filippo Caracciolo di votare per il consigliere rieletto dei Cinque Stelle a vice presidente vicario del Consiglio regionale. Istanza motivata dall'annuncio di Caracciolo dell'accordo politico tra la maggioranza di governo di centrosinistra di Michele Emiliano e M5s.

Un annuncio contestato dalla Laricchia che ha preso la parola sferzando i suoi quattro compagni di gruppo: Cristian Casili e Rosa Barone, ma anche Grazia Di Bari e Marco Galante. "State sbagliando molto, state sbagliando tutto. State commettendo gli errori della vecchia politica - ha esordito Laricchia - State tradendo i cittadini che ci hanno votato, che ci hanno permesso di sedere qui e ai quali personalmente continuerò a garantire trasparenza e lealtà". A più riprese, la Laricchia ha poi parlato di "giravolte politiche post-elettorali" e "di inutilità del voto" ma anche di "fronte degli attivisti pugliesi spaccato" proprio da questa decisione di entrare nella maggioranza di Emiliano. "La scelta dei miei colleghi sta disonorando il voto di oltre 200mila elettori pugliesi ai quali, se potessi, restituirei ogni singolo voto» ha poi concluso la "pasionaria" pugliese dei 5 Stelle e teorica della linea integralista del "no alle alleanze" teorizzata appunto da Di Battista e dalla senatrice Lezzi.

Casili ha cercato di difendersi: "Dispiacciono i toni di questo intervento. Ma vorrei ricordare alla collega che ora siamo in un altro momento. Ora bisogna lavorare, dare risposte ai cittadini pugliesi. Ora l'unica priorità sono i cittadini pugliesi. Viviamo un momento estremamente delicato che richiede un impegno corale per dare risposte alla Puglia. E il bene dei pugliesi si può fare soltanto avviando un serio dialogo istituzionale che, pur non facendo sconti a nessuno, metta comunque al primo posto le necessità primarie della gente".

Con 30 e 16 voti il Consiglio regionale ha poi eletto, rispettivamente, Casili e Giannicola De Leonardis (Fdi), alla carica di vicepresidenti. Quattro le schede bianche, uno astenuto. Casili ha ottenuto l'appoggio di quasi tutta la maggioranza di centrosinistra, composta da 29 consiglieri regionali.

L'intesa che ha portato Casili a sedersi sulla poltrona di vicepresidente vicario del Consiglio regionale pugliese alimenta le voci di un imminente ingresso in giunta dei 5 Stelle - i rumor parlano di Rosa Barone, eletta a Foggia, assessore al Welfare, poltrona lasciata vacante da Emiliano.

Ma l'Assise già all'inizio dei lavori aveva eletto Loredana Capone (Pd) presidente dell'Assemblea regionale. Capone, già assessore nella precedenti giunte, è la prima donna a ricoprire in Puglia questo incarico. È stata eletta con 32 voti, quindi con oltre i 29 a disposizione della maggioranza di centrosinistra. Le schede bianche sono state 18, uno il voto ritenuto nullo. Il centrodestra, durante le indicazioni di voto, ha annunciato la propria astensione lamentando la mancata interlocuzione, il M5S invece non ha dichiarato le proprie intenzioni.

"Che gioia l'elezione di Loredana Capone a presidente del Consiglio regionale della Puglia. Per la prima volta nella storia una donna assume il ruolo di Presidente dell'Assemblea che rappresenta la sovranita' popolare e democratica dei Pugliesi. La presidente e' brava, esperta, competente, e' un avvocato in gambissima, una mamma e una moglie straordinaria, ha guidato con intelligenza diversi assessorati tutti assai importanti e soprattutto incarna nitidamente i valori e i sentimenti della terra di Puglia. Sono felice che i consiglieri l'abbiano eletta accogliendo il mio auspicio". Lo ha scritto il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano sulla sua pagina Facebook.