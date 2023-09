Incontro Crosetto-Vannacci, il ministro: "Avrà un altro impiego nell'Esercito"

Crosetto racconta a Mezz'Ora in Più l'incontro con il generale Vannacci

"Ho detto al generale Vannacci che applicherò le regole e darò tutte le garanzie e le tutele che servono come farei con chiunque. Il libro può scriverlo e presentarlo, il tema non è quello. Vedremo nei prossimi mesi e nelle prossime settimane quale sarà l’impiego di Vannacci, che non è stato cacciato dalle Forze armate e come qualunque dirigente deve avere un impiego".

Così il ministro della Difesa Guido Crosetto ha parlato del suo incontro con Vannacci, il generale finito nella bufera mediatica per alcuni passaggi del suo libro autoprodotto “Il mondo al contrario”. "La sua Forza armata gli proporrà un impiego alternativo", ha chiarito il titolare della Difesa a margine della sua partecipazione al festa del Fatto quotidiano. "Se sarà operativo questo non compete a me ma alla Forza armata e al dialogo che ci sarà tra di loro".