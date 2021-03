Incontro Letta-Meloni "positivo", colloquio su Copasir, ristori, riforme e…

Dopo essersi confrontato con Matteo Salvini durante la presentazione del Rapporto Ispi, "Il Mondo al tempo del Covid: l'ora dell'Europa?", Enrico Letta è stato ricevuto nell'ufficio di Giorgia Meloni per confrontarsi su alcuni temi chiave per l'Italia, come il piano vaccinale e i sostegni alle attività che rischiano di chiudere a causa dell'emergenza Covid.

Durato più di un'ora, è stato un “Incontro positivo, che rientra nel rapporto di normale dialettica tra maggioranza e opposizione: Fratelli d’Italia infatti è l’unico partito all’opposizione del governo Draghi e il Pd è il partito che oggi incide in maniera molto rilevante nel governo e nella maggioranza”, ha specificato la leader di Fratelli d'Italia al termine del colloquio.

Meloni e Letta hanno discusso anche del corretto funzionamento delle istituzioni e delle riforme che in prospettiva possano rafforzarle. Sull'attualità si sono soffermati anche sul regolare rapporto maggioranza-opposizione a partire dal rispetto della legge che assegna all'opposizione la presidenza del Copasir. Meloni ha poi ricordato che per FdI resta aperta la questione del ritorno alle urne necessario per rafforzare la democrazia. "Ci auguriamo che Mario Draghi alla guida del governo ed Enrico Letta alla guida del PD vogliano essere più disponibili al dialogo con l'opposizione di quanto non lo siano stati Conte e Zingaretti".

Letta, infatti, ha subito impresso una direzione diversa alla segreteria del Pd, completamente opposta a quella del predecessore, Nicola Zingaretti. In 20 giorni il nuovo segretario ha cambiato i capigruppo alla Camera e al Senato, ha incontrato l'ex premier Giuseppe Conte, ha confermato l'alleanza strutturale con i 5 stelle e ha dialogato con Salvini a cui ha augurato un avvicinamento al Partito Popolare europeo.