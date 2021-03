Pd, Simona Malpezzi eletta capogruppo al Senato all'unanimità. Via Marcucci

SIMONA MALPEZZI E' LA NUOVA CAPOGRUPPO DEL PD AL SENATO. SOSTITUIRA' MARCUCCI

Simona Malpezzi è la nuova presidente del gruppo del Partito Democratico al Senato. L'assemblea dei senatori l'ha eletta all'unanimità. Prenderà il posto del senatore Andrea Marcucci considerato molto vicino a Matteo Renzi. "Buon lavoro Simona! Grazie ad Andrea e a tutte le senatrici e i senatori del Pd. Al lavoro al servizio dell'Italia", ha twittato il segretario dem, Enrico Letta, regista dell'operazione sui capigruppo.

"Presidente o presidentessa? La presidente va bene", ha scherzato Malpezzi parlando con i cronisti ma chiarendo che "anche nel linguaggio c'è una specificità, quella di essere una presidente donna, che significa portare le istanze delle donne in politica e quindi una leadership femminile. Questo percorso, nel partito, grazie a tante altre compagne, è già iniziato", ha spiegato la neocapogruppo che lascerà il ruolo di sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento.

L'operazione, per quanto repentina, è stata accompagnata dai malumori del senatore lucchese che in un'intervista al Corriere della Sera ha ribadito che "la questione di genere non si risolve" se "alle donne si danno i gruppi parlamentari", perchè per Marcucci "non è un modo corretto di approccio" ma che comunque "c'è il valore simbolico di alcuni gesti" e perciò "ho fatto un passo indietro".

Ora la partita passa alla Camera dei Deputati dove per il posto lasciato da Graziano Delrio sono in pole Debora Serracchiani, ex presidente della Regione Friuli Venezia Giulia e Marianna Madia, ex ministro della Funzione Pubblica nei governi Renzi e Gentiloni.

Come la capogruppo, eletto all’unanimità per alzata di mano, anche il nuovo ufficio di presidenza: Alan Ferrari, vicepresidente vicario; Caterina Biti, vicepresidente; Franco Mirabelli, vicepresidente; Stefano Collina, tesoriere; Vincenzo D'Arienzo, segretario; Monica Cirinnà, segretario. Invitata permanente: Anna Rossomando, vicepresidente del Senato. Invitato: Andrea Marcucci, per transizione quale presidente uscente.