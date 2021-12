Italia Viva: 30 di Cdx (10 pro-Silvio) e 14 del Pd. La mappa

29 deputati e 15 senatori di Italia Viva, la carica dei 44 gatti

44 gatti, in fila per sei col resto di due. Chi ha un bambino (o una bambina) piccolo non può non conoscere la famosissima canzone per i più piccoli, oggi siglia iniziale di un amatissimo cartone animato su Rai Yoyo. E 44, ironia della sorte, sono anche i parlamentari di Italia Viva (29 deputati e 15 senatori) che potrebbero risultare decisivi per l'elezione del presidente della Repubblica. Ettore Rosato, ieri su Affaritaliani.it, ha annunciato che il partito esclude di votare per Silvio Berlusconi Capo dello Stato.



Ma i renziani sono coesi? Mica tanto. Stando alle ricostruzione che vengono fatte in Parlamento, una trentina tra Montecitorio e Palazzo Madama sono renziani veri, anche se con sfumature differenti. Tra loro lo stesso Rosato, che con l'ex premier avrebbe superato le divergenze di qualche mese fa, e certamente anche la capogruppo alla Camera ed ex ministra Maria Elena Boschi. Tra i renziani anche Luigi Marattin, presidente della Commissione Finanze della Camera, impegnato in una battaglia politica contro il ministro del Lavoro Dem Andrea Orlando, e Davide Faraone, capogruppo al Senato artefice del possibile accordo con Forza Italia in Sicilia. Renziana doc anche la senatrice Donatella Conzatti, esperta di Fisco.



Questa trentina di parlamentari di Iv potrebbe votare un Presidente di Centrodestra, magari non Letizia Moratti, ma solo perché a proporla potrebbe essere Giuseppe Conte. Quindi in chiave anti-M5S. E, dicono le fonti, una decina tra deputati e senatori di Iv sarebbero talmente vicini al Cdx che potrebbero arrivare perfino a scrivere il nome di Berlusconi sulla scheda. Gli altri 14 parlamentari, invece, tra i quali l'ex ministra Teresa Bellanova e l'esperto di Giustizia Gennaro Migliore, vengono catalogati quasi come Pd. Sono l'anima di sinistra di Italia Viva che non voterebbero un candidato di Centrodestra al Colle, nemmeno il liberale Marcello Pera, e che prima poi potrebbero tornare al Nazareno.