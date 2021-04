Italia Viva e Lega ancora a braccetto. Boschi: "Follia il coprifuoco alle 22"

Italia Viva si smarca sempre di più dal Pd e si avvicina alle posizioni della Lega. Lo fa su un tema parecchio divisivo all'interno della maggioranza, vale a dire il coprifuoco alle 22 e non solo. Maria Elena Boschi sposa la teoria di Salvini sul rientro a casa alle dieci di sera e lancia chiari messaggi a Enrico Letta sulle alleanze alle amministrative. "Quando pensiamo di modificare il coprifuoco - spiega la Boschi alla Stampa - noi non pensiamo a Salvini, ma agli operatori culturali e commerciali, a cominciare dai ristoratori stravolti da mesi di chiusure. A noi stanno a cuore loro, non le posizioni di Salvini. Naturalmente occorre molta prudenza: vaccinare ancora di più e mantenere le precauzioni. Tenere chiuso dalle 22 per scelta ideologica sarebbe una follia. Il governo ieri si è impegnato a rivedere il coprifuoco nel mese di maggio e farlo sulla base dei dati".

"Che qualcuno, anche nel Pd, sogni un autogol di Salvini - prosegue Boschi sulla Stampa - è un dato di fatto. Che questo qualcuno sia Letta o altri non tocca a me stabilirlo. Credo che fare la battaglia sulle 22 per fare un dispetto alla Lega non faccia arrabbiare Salvini ma gli italiani". La Boschi, tra l'altro, parla di amministrative: "Quello che accadrà da qui al 2023 per le prossime elezioni è tutto da scrivere. Per le amministrative decideranno i territori: certo, pensare che noi possiamo allearci a Torino e Roma con chi ha sostenuto Appendino e Raggi mi sembra molto difficile".