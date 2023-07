Italia Viva, fuga da Renzi per Forza Italia? Rosato e Bonetti smentiscono

Bonetti: "Fare il centro significa assumere un atteggiamento, un metodo, una volontà di unione, non di divisione"

Lasciare Italia Viva per passare a Forza Italia? "No", risponde secco ad Affaritaliani.it il deputato di IV Ettore Rosato. Parole che si aggiungono a quelle dell'ex ministra Elena Bonetti. "Non passo a Forza Italia. Il mio progetto politico è chiaro, ed è di fare il centro. Onestamente, Forza Italia non si sta collocando in questo progetto politico", ha dichiarato la deputata di italia Viva Bonetti, a Coffee Break su La7.



"Ho sempre parlato non attraverso rumors, voci o veline. Fare il centro richiede capacità di unire e non dividere. Noi come Terzo polo avevamo lavorato bene per federare, poi abbiamo fatto fallire un progetto con errori di cui tutti ci dobbiamo assumere la responsabilità. Io l'ho fatto per prima. Fare il centro, ha detto ancora, significa assumere un atteggiamento, un metodo, una volontà di unione, non di divisione". "Finché in Italia Viva prevarranno questa volontà e questo stile di lavorare per unire quello rimare il mio partito", ha concluso Bonetti.