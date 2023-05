"Italiani via subito dall'Ucraina". Guerra, l'allarme della Farnesina

Ucraina, la Farnesina: gli italiani rimasti lascino subito il Paese

"Si continuano a registrare sempre più pesanti attacchi missilistici a Kiev e in tutto il territorio ucraino. Si raccomanda la massima prudenza. Tutti i viaggi verso l'Ucraina, a qualsiasi titolo, sono assolutamente sconsigliati. Ai connazionali ancora presenti in Ucraina è fortemente raccomandato di utilizzare i mezzi tuttora disponibili, inclusi i treni, per lasciare immediatamente il Paese, negli orari in cui non è in vigore il coprifuoco". E' quanto si legge sul sito Viaggiare Sicuri, gestito dall'Unità di Crisi della Farnesina, in un aggiornamento odierno pubblicato anche sulla homepage dell'ambasciata d'Italia a Kiev.

V-Day: timori attacchi, la Russia celebrerà in sordina

Celebrazioni sottotono domani in Russia per la Giornata della Vittoria, la piu' importante festivita' laica nella Federazione guidata da Vladimir Putin, che sconta i risultati niente affatto eccezionali delle truppe di Mosca in Ucraina e preoccupazioni per la sicurezza dopo l'attacco con drone al Cremlino. Il 78esimo anniversario della vittoria sul nazismo vedra' festeggiamenti ridotti o addirittura cancellati in molte regioni e citta' per il timore che possano finire nel mirino di attentati. Oltre ai bombardamenti nelle zone russe vicine al confine ucraino, ai sabotaggi e ai raid con droni, in meno di dodici mesi tre famosi sostenitori dell''operazione speciale' di Putin contro Kiev sono rimasti feriti o uccisi in attacchi all'interno della Federazione: sabato scorso a Nizhny Novgorod e' saltata in aria la macchina del noto scrittore nazionalista, Zakhar Prilepin; lui e' rimasto gravemente ferito e il suo autista e' morto.