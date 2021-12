L'audizione di Giorgetti al Copasir, tra economia e sicurezza nazionale

Urso (Pres. Copasir) sull'audizione del ministro Giorgetti

"Nel pomeriggio il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica ha audito il ministro per lo Sviluppo economico, on. Giancarlo Giorgetti, sulla politica industriale del Paese in riferimento alla Sicurezza nazionale".

"L’odierno incontro si colloca nell’ambito del periodico svolgimento di audizioni dei ministri facenti parte del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, come previsto dalla legge n. 124 del 2007; negli ultimi mesi sono già stati auditi i ministri di Esteri, Difesa, Interni, Giustizia, Transizione ecologica, Innovazione tecnologica e transizione digitale. Nel corso dell’audizione si sono approfonditi i temi oggetto delle tre indagini conoscitive che il Comitato sta conducendo: la sicurezza energetica nell’attuale fase di transizione ecologica; il dominio aerospaziale quale nuova frontiera della competizione geopolitica; le prospettive di sviluppo della difesa comune europea e della cooperazione tra i Servizi di intelligence anche in riferimento alle potenzialità della Industria nazionale della Difesa", dichiara il senatore Adolfo Urso, presidente del Copasir.

"Sono state approfondite anche le tematiche inerenti la realizzazione della Agenzia nazionale per la cybersicurezza e la politica strategica sulla rete. Si è inoltre trattato il tema del golden power quale strumento di tutela degli assetti industriali strategici per il Paese e della sovranità tecnologia italiana ed europea, anche in riferimento al ruolo che lo Stato può assolvere tanto più significativo sulla 'frontiera tecnologica'", conclude Urso.