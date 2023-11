MERCOLEDÌ 22 NOV.- VIA DELLE COPPELLE 35

- ORE 16.30 CONVEGNO CON CICCHITTO- CASINI-MINNITI- NENCINI- PIZZOLANTE-RANIERI

- ORE 18.00 CONVEGNO CON GARGANI - CICCHITTO-MARIO MORI-GIUSEPPE DE DONNO



L’Associazione ReL Riformismo e Libertà, insieme alla associazione Socialista Liberale, organizza per Mercoledì 20 Novembre - presso Palazzo Baldassini Via delle Coppelle 35 Roma - la presentazione del terzo numero della Rivista Civilta’ Socialista “La crisi delle democrazie. Solidarietà con Israele”.

Presiede Oreste Pastorelli, introduce Fabrizio Cicchitto.

Il primo convegno si terrà’ dalle ore 16.30 alle ore 18.00 e avrà come tema “L’attacco all’Occidente. Solidarietà con l’Ucraina, Israele e Taiwan”. Parteciperanno: Pier Ferdinando Casini, Stefania Craxi, Marco Minniti, Riccardo Nencini, Sergio Pizzolante, Umberto Ranieri.

Il secondo convegno si terrà dalle ore 18.00 alle ore 1930 e avrà come tema “La riforma della giustizia. Perché Mani Pulite non ha passato lo stretto di Messina ed e’ stata archiviata l’indagine su mafia e appalti”. Interverranno: Giuseppe Gargani, Giuseppe De Donno, Mario Mori e Fabrizio Cicchitto.

Durante i convegni verrà’ venduto, oltre al terzo numero della Rivista Civilta’ Socialista, anche il libro in uscita a novembre 2023 del generale Mario Mori e del colonnello Giuseppe De Donno “La Verità sul dossier Mafia appalti. Storia, contenuti, opposizioni all’indagine che avrebbe potuto cambiare l’Italia”. Edizioni PIEMME.