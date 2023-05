"La flat tax è poco realistica": Bankitalia stronca il sogno leghista

"Soprattutto alla luce dei vincoli di finanza pubblica"

"Il modello prefigurato dalla delega come punto di arrivo – un sistema ad aliquota unica insieme a una riduzione del carico fiscale – potrebbe risultare poco realistico per un paese con un ampio sistema di welfare, soprattutto alla luce dei vincoli di finanza pubblica; comunque ne andranno attentamente valutati gli effetti redistributivi". A sottolinearlo è il capo del Servizio Assistenza e consulenza fiscale della Banca d'Italia, Giacomo Ricotti, in audizione alla Camera, secondo il quale "restano aspetti non del tutto chiariti in tema di tassazione personale.



"La sfida - sottolinea - sarà tradurre in pratica i principi cui si ispira la delega tenendo insieme i vincoli di bilancio pubblico, l’equità orizzontale e verticale. Nelle more dell’introduzione della flat tax, l’estensione dei regimi sostitutivi potrebbe ridurre l’equità del sistema". Iscriviti alla newsletter