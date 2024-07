"La maggioranza non è a rischio". Scontro sull'Ue, Tajani 'pompiere'

"Posso rassicurare tutti gli italiani che non ci sarà alcun problema per quanto riguarda la tenuta della maggioranza"



Antonio Tajani continua a fare il pompiere e a cercare di spegnere l'incendio esploso nella maggioranza di governo in particolare per lo scontro sul tema Europa tra Forza Italia e la Lega. "Assolutamente no. E' sempre stato chiaro che ci sono posizioni diverse, partiamo da famiglie diverse, ma questo non ha alcuna ricaduta sull'attività di maggioranza e di governo", ha detto il ministro degli Esteri rispondendo a chi gli chiede di eventuali ricadute sulla maggioranza di governo dalle posizioni assunte sulle nomine dell'Ue.

"Forza Italia è sempre in prima fila per realizzare il programma senza creare alcuna turbolenza, intendiamo arrivare a fine legislatura con la maggioranza di Centrodestra. Posso rassicurare tutti gli italiani che non ci sarà alcun problema per quanto riguarda la tenuta della maggioranza", ha detto.



Leggi anche/ Lite Lega-Forza Italia, FdI avverte: "Questione politica nella maggioranza” - Affaritaliani.it