La Piazza, Antonio Tajani: "Berlusconi ha le carte in regola per il Quirinale"

L'europarlamentare Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia, è intervenuto nel corso della prima serata de "La Piazza", dialogando con il direttore Angelo Maria Perrino sul palco di Ceglie Messapica.

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, TAJANI: "BERLUSCONI HA LE CARTE IN REGOLA"

"Sul Quirinale fare dei nomi e' prematuro, il centrodestra presentera' il proprio candidato. Non si potra' eleggere un candidato contro il centrodestra. Berlusconi e' un uomo che ha fatto impresa, che ha dato lavoro a migliaia di persone, e' stato un grande imprenditore, grande uomo di sport, di cinema, e' un grande politico, che ha messo allo stesso tavolo Putin e Bush, e ha le carte in regola per farlo. Nessuno ha posto la sua candidatura, qualcuno ne ha parlato ma e' prematuro".

"Il centrodestra presenterà un suo candidato, ha circa il 45% dei voti per eleggere il Presidente della Repubblica e non si può eleggere il Presidente contro il centrodestra". Così Antonio TAJANI, coordinatore nazionale di Fi, ospite de 'La Piazza' a Ceglie Messapica.

TAJANI: BERLUSCONI STA MOLTO MEGLIO

Rispetto ai controlli medici che proprio nella mattinata di venerd'ì 27 agosto Berlusconi ha fatto a Milano, Tajani ha detto: "Ora sta molto meglio. E' tornato fortunatamente a casa: c'e' stata una visita di controllo in ospedale per problemi cardiaci". Lo dice il coordinatore nazionale di FI Antonio Tajani soffermandosi, a la kermesse La Piazza, sulle condizioni dell'ex premier.

TAJANI: LA POSIZIONE DI FORZA ITALIA SU REDDITO DI CITTADINANZA E QUOTA 100

"Usiamo i soldi del reddito di cittadinanza per abbattere il cuneo fiscale", ha detto Tajani, aggiungendo che il provvedimento ha fallito nel creare lavoro e dignità, soprattutto al Sud. Altrettanto negativo è il suo giudizio su Quota 100: "Secondo me non è stata la soluzione del problema. Non mi pare che sia una soluzione per le pensioni. Ne possiamo discutere". Matteo Salvini non sarà d'accordo? Non è che far parte di una coalizione significHI essere d'accordo su tutto".

TAJANI: "DURIGON HA FATTO BENE A DIMETTERSI"

Sul caso-Durigon, Tajani ha detto: "Durigon ha detto delle cose sbagliate, non condivido quello che ha detto. Dimettendosi ha fatto una scelta positiva che fa bene al Governo e alla Lega".

TAJANI: "FORZA ITALIA NON VOTERA' LA SFIDUCIA A LAMORGESE"

"Noi siamo contrari alla sfiducia al ministro Lamorgese, non voteremo alcuna sfiducia. Questo governo deve durare finche' non si sconfigge il coronavirus poi, finita La stagione dell'unita' nazionale ci sara' un confronto tra centrodestra e centrosinistra e il centrodestra vincera' le elezioni".

TAJANI SULL'AFGHANISTAN: "L'ITALIA PROMUOVA UNA CONFERENZA DI PACE"

"L'Italia deve avere il coraggio, durante la sua guida del G20, di organizzare una conferenza di pace, alla quale devono partecipare anche Cina e Russia, per impedire una nuova offensiva terroristica, impedire il diffondersi del terrorismo islamico e risolvere il problema immigrazione". Così il coordinatore di Fi Antonio Tajani, ospite de 'la Piazza' di affaritaliani.it a Ceglie Messapica.