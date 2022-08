La Piazza di Affari fa rumore, anche sulla Gazzetta del Mezzogiorno

La Piazza fa rumore

Anche la Gazzetta del Mezzogiorno anticipa con grande evidenza la V° edizione de La Piazza di affaritaliani.it, in programma a Ceglie Messapica (br) dal 26 al 28 agosto.

LA PIAZZA DI AFFARI, EDIZIONE 2022 - CLICCA QUI PER LEGGERE IL PROGRAMMA

Una corposa intervista ad Angelo Maria Perrino, direttore di affaritaliani.it, nonché ideatore e organizzatore della kermesse politica, mette a fuoco i contenuti di questa campagna elettorale, oltretutto portandovi al centro il sud, troppo spesso trascurato da un dibattito politico che - almeno in questa prima fase - si è concentrato più sulle polemiche riguardanti le candidature che sulle proposte concrete per il Paese. Ma è proprio questo che, nelle tre serate con i big dei partiti italiani, cercheremo di sviscerare, così da aiutare gli elettori a esercitare il loro diritto di scelta in maniera sempre più informata.

