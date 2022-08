Elezioni, tutti in Piazza per la politica: da Ceglie un'idea di Paese

Dalla Piazza di Ceglie un'idea di Paese, il programma della kermesse ideata e organizzata dal direttore Angelo Maria Perrino

Tutto è pronto per La Piazza, l'evento ideato e organizzato dal direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino, che quest'anno si preannuncia essere uno snodo fondamentale in vista delle elezioni del 25 settembre. I big della politica- dal segretario della Lega Matteo Salvini alla leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni- si confronteranno sul palco della Piazza, direttamente da Ceglie Messapica, intervistati dal direttore Perrino, sui temi "caldi" della campagna elettorale. La kermesse andrà in scena l'ultimo weekend di agosto, da venerdì 26 a domenica 28.

La prima serata dal titolo " Speriamo che sia femmina? " vedrà la partecipazione di: Roberto Baldassari, sondaggista e Direttore Generale di Lab21.01, Raffaele Fitto, Europarlamentare di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, Presidente di Fratelli d’Italia, Antonio Tajani, Coordinatore nazionale di Forza Italia, Fabrizio Tatarella, membro della Fondazione Giuseppe Tatarella.

Sabato 27 agosto, " Verso un autunno freddo?" , sarà la volta di: Lucia Azzolina, ex Ministro dell’Istruzione, Impegno Civico, Roberto Baldassari, sondaggista e Direttore Generale di Lab21.01, Claudio Durigon, Deputato della Lega, ex Sottosegretario del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Marcello Minenna, economista e Direttore dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli, Antonio Misiani, ex Viceministro dell’Economia e delle Finanze e Responsabile economico del Partito Democratico, Luca Palamara, ex Magistrato ed ex membro CSM, Fabrizio Pregliasco, virologo presso Università degli Studi di Milano e Direttore Sanitario dell’IRCCS, Istituto ortopedico Galeazzi Sant’Ambrogio di Milano, Matteo Salvini, Segretario della Lega.