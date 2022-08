La Piazza fa rumore sul Messaggero: l'evento di Affari accende la Puglia

La Piazza di Affari torna a far rumore sulla stampa nazionale: in arrivo a Ceglie Messapica (Brindisi) i big della politica italiana

Dopo il Quotidiano di Puglia, la Gazzetta del Mezzogiorno, il Sole 24 Ore e il Corriere della Sera ora è la volta del quotidiano romano Il Messaggero: la "Piazza" di Affaritaliani.it accende la campagna elettorale italiana e l'intera Puglia.

La kermesse politica organizzata dal direttore Angelo Maria Perrino, in programma dal 26 al 28 agosto a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi, si preannuncia come un passaggio fondamentale in vista delle prossime elezioni politiche del 25 settembre.

"A chi cerca di capire che direzione prenderà questa strana campagna elettorale in piena estate non resta che digitare un nome su Google maps: Ceglie Messapica. Tra trulli e masserie nel borgo medievale pugliese, a mezz'ora d'auto da Brindisi, torna la quinta edizione del La Piazza-il bene comune, la kermesse politica di Affaritaliani.it che ogni anno raduna i protagonisti della politica italiana. Appuntamento all'ultimo week end del mese, da venerdì 26 a domenica 28, per un evento che sarà crocevia per la corsa elettorale", si legge tra le pagine del quotidiano romano.

Tra i big politici ospiti a La Piazza, la kermesse ideata e diretta dal direttore di Affari Angelo Maria Perrino, ci saranno infatti: la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, il leader della Lega Matteo Salvini, Giuseppe Conte, Antonio Misiani, Marco Rizzo e Antonio Tajani.