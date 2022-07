La Piazza di Affari sveglia la Puglia: Giorgia Meloni ospite fa ancora notizia

Giorgia Meloni a Ceglie Messapica sarà ospite a "La Piazza". La kermesse politica di Affaritaliani fa ancora notizia

Dopo il Quotidiano di Puglia, ora è la volta della Gazzetta del Mezzogiorno: la "Piazza" di Affaritaliani.it sveglia la Puglia e l'annuncio della presenza di Giorgia Meloni alla kermesse politica organizzata dal direttore Angelo Maria Perrino, nel giro di 48 ore, fa ancora notizia.

Il direttore di affaritaliani.it Angelo Maria Perrino e la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni





Dalla Gazzetta del Mezzogiorno

Dal Quotidiano di Puglia



L'evento, giunto ormai alla sua quinta edizione, si svolgerà il 26, 27 e 28 agosto a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi. Oltre alla leader di Fratelli d'Italia saranno presenti anche tanti altri volti noti del panorama politico (e non solo) italiano. Solo per citarne alcuni: il leader della Lega Matteo Salvini, il coordinatore di Forza Italia Antonio Tajani, il sondaggista Roberto Baldassari, l’ex magistrato Luca Palamara, il virologo Fabrizio Pregliasco.