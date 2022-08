Politica

Giovedì, 4 agosto 2022 "La Piazza" fa notizia sul Corriere. A Ceglie Messapica i big della politica "La Piazza" torna in Puglia per la quinta edizione. La kermesse politica di Affaritaliani.it in programma dal 26 al 28 agosto 2022 a Ceglie Messapica, Brindisi