"La Piazza" di affaritaliani.it fa notizia: la politica d'estate va in Salento

"La Piazza" di affaritaliani.it sul Messaggero

"La Piazza" di affaritaliani.it fa notizia. Questa volta sul Messaggero che con un articolo intitolato “Il Salento batte Capalbio. L’estate della politica ai tempi del Centrodestra”, fa il punto su tutte le prossime uscite dei più importanti esponenti della maggioranza di governo. Grande attenzione per la kermesse organizzata dal direttore di Affari Angelo Maria Perrino.

Sulle colonne del quotidiano romano si legge: “La Puglia si presta perché è a portata di mano e perché non è terra di lanzichenecchi, come pensano i radical chic dall’alto della loro biancheria sgualcita, ma di care e patrie memorie tatarelliane: se c’è questo affidabile e governante centrodestra , è perché c’era Pinuccio, dicono Fratelli d’Italia che non vedono l’ora di fare le valigie e partire. Vi arriveranno non solo il sottosegretario di Palazzo Chigi, Alfredo Mantovano, che è salentino, ma anche Crosetto e Fitto (la sua città, Maglie, è in provincia di Lecce)”.

“Inoltre Urso (in vacanza a Lampedusa) potrebbe andarci insieme ad altri (attenzione: Licia Ronzulli, originaria di questo paese, sarà a Margherita di Savoia, mentre la sua compagna di lavoro Mulè sorvolerà i cieli del Tirreno con il suo aeroplano) anche perché molti di loro sono attesi da quelle parti, a Ceglie Messapica, nel brindisino, per la kermesse dal 26 al 28 agosto allestita dal quotidiano online Affaritaliani e dedicata ai primi 9 mesi del governo Meloni”.

“Il Salento è d’obbligo, non esagerare, datti un atteggiamento da destra istituzionale (Macron docet solo in questo e rigorosa damnatio memoriae sulla versione Papeete mojto, ora Salvini è quasi in modalità estiva in blazer da ministro del fare) anche sotto la canicola: ecco i tre ingredienti di un agosto nel segno del post-berlusconismo, che comunque resta nel cuore e nella leggenda: vi ricordate quando Bossi si presentò in canottiera a Porto Rotondo? E la bandana di Silvio con Blair? Potresti non finire mai con i ricordi. Ma basta nostalgia, e viva l’understatement”.