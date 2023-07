Meloni d'autunno, torna "La Piazza": il bilancio dei primi 9 mesi di governo

"La Piazza" 2023 e primi nove mesi di Giorgia Meloni al governo

“Oggi all’Italia serve un governo che abbia a cuore il suo interesse… l’interesse di questa Nazione”. Così rispondeva Giorgia Meloni nell'agosto del 2022 a "La Piazza", intervistata dal direttore di affaritaliani.it Angelo Maria Perrino, poco prima delle elezioni politiche del 25 settembre. Il titolo dell'evento era: "Speriamo che sia femmina". E femmina è stata.

“Se tu mi dici: ‘ti senti pronta - continuava Meloni - a guidare un governo nel quale non rispondi a nessuno che non siano gli italiani, non hai poteri a cui rendere conto, ti occupi solo dell’interesse nazionale e ti interessa il destino di questa Nazione più di tutto il resto’, io ti rispondo ‘sì, sono pronta a guidare un governo di questa fattezza’. Non un altro tipo di governo, ma un governo coraggioso, serio, che alzi la postura di questa Nazione, che sia credibile a livello internazionale, che faccia scelte giuste e sensate".

Partendo da queste dichiarazioni, a "La Piazza" 2023 si farà un bilancio e un'analisi di quelli che sono stati i primi 9 mesi di Giorgia Meloni al governo. La kermesse di affaritaliani.it si terrà come ogni anno a Ceglie Messapica (Brindisi) dal 26 al 28 agosto.

Il programma dell'evento, dunque, verrà definito in base al suo obiettivo narrativo principale: “LA POLITICA DOPO LE FERIE"

Che cosa vuol dire?

Le vacanze a fine agosto saranno ormai concluse, i lavori parlamentari staranno per ripartire, le aziende staranno per riaprire cercando di conquistare i migliori risultati in vista della fine dell'anno. Insomma: l'Italia a fine agosto si rimette in marcia.

Il nostro obiettivo è dunque quello di dialogare su quale autunno ci aspetta. Dagli scenari di una guerra che continua nonostante i tentativi di pacificazione, ai temi spinosi dell PNRR, alle questioni europee come il Mes, senza dimenticare la manovra economica d'autunno e il debito pubblico in crescita. E poi c'è il versante più strettamente politico-partitico: una maggioranza ampia che però deve fare i conti con la tenuta di Giorgia Meloni, le ambizioni di Matteo Salvini e la scomparsa di Silvio Berlusconi. Mentre le opposizioni devono riorganizzarsi e provare a trovare piattaforme comuni.

Questi sono i temi su cui, quest’anno come nelle passate edizioni, ci confronteremo insieme ai vari e importanti ospiti che si alterneranno sul nostro palco. L'ambizione è di confrontarsi con i principali attori della politica, come avvenuto con grande successo nelle altre cinque precedenti edizioni, nella tradizionale cornice pugliese de LA PIAZZA di Ceglie Messapica.

