La Piazza fa notizia su Libero. Perrino: "Tra gli ospiti anche Feltri e..."

"La Piazza" di Affaritaliani.it fa notizia su Libero

“La Piazza” fa notizia. In cartello dal 26 al 28 agosto a Ceglie Messapica, nel cuore della Puglia, si terrà l’evento organizzato da Angelo Maria Perrino, direttore e fondatore di Affaritaliani.it, che da anni riunisce i principali protagonisti del panorama politico italiano. E intervistato da Libero, Perrino svela in anteprima alcuni dettagli della kermesse.

Partendo dal luogo scelto per l’evento, Perrino spiega: “Ci sono nato. Mio padre era il farmacista del paese e, benché fossi destinato a succedergli, ho scelto di studiare filosofia, poi giornalismo e mi sono trasferito a Milano. Ma le radici, quando sono profonde, ti inseguono ovunque e alla fine ho scelto di mettere in piedi questo circo”.

“Al momento siamo ancora in fase di trattativa, ma a breve avremo il programma definitivo”, dice il direttore di Affaritaliani.it. E chiarisce: “Mai come quest’anno la politica è nervosa. Si stanno scannando come se non fossero alla vigilia delle ferie. Comunque, da sempre qui si riuniscono tutti i big e anche stavolta confermeremo questa consuetudine”.