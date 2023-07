Meloni: “Governo in allerta sul maltempo. Salario minimo? Ok al confronto”

Maltempo, Meloni: "Oggi il giorno più impegnativo, siamo in allerta"

"Sapevamo che oggi sarebbe stata la giornata più impegnativa. Abbiamo una situazione in cui si somma a temperature molto alte il vento e questo rende impossibile l'uso dei canadair". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni a "Non Stop News" su Rtl 102.5, dopo gli incendi che hanno coinvolto le colline intorno a Palermo causando la chiusura dell'aeroporto "Falcone e Borsellino".

"E' una situazione complessa" ma la "Protezione civile è mobilitata, nessuno dei vigili del fuoco è andato in vacanza, e lo dico per ringraziare queste persone. Seguiamo minuto per minuto la situazione che è delicata". La situazione climatica è pronta a cambiare: secondo le informazioni della premier è “previsto un cambio da stasera della situazione del maltempo".

Meloni: "Prioritaria messa in sicurezza territorio"

Nella notte forti temporali hanno provocato diversi danni a Milano e provincia. "Siamo di fronte a una realtà climatica che è imprevedibile e questo comporta, al di là dell'emergenza, il tema della messa in sicurezza del territorio", ha sottolineato Meloni. "Dobbiamo affrontare l'emergenza con la massima capacità e con la massima mobilitazione. Questo governo in pochi mesi si è trovato ad affrontare situazioni di emergenza copiose". Dall'altra parte, ha aggiunto Meloni, "la messa in sicurezza del territorio oggi è una priorità di fronte alla situazione climatica che viviamo e che ci colpisce a trecentosessanta gradi con fenomeni molto diversi fra loro", spiega la premier.

Salario minimo, Meloni: "Apriamo al confronto con l'opposizione"

Sul fronte politico la premier ha confermato l'apertura al dialogo con le opposizioni sul salario minimo che "è un bel titolo, funziona molto bene come slogan, ma nella sua applicazione rischia di creare dei problemi", secondo Meloni che ha aggiunto di essere disponibile "ad aprire ad un confronto con l'opposizione" pur sottolineando che la via da seguire è quella della contrattazione collettiva "da rafforzare". Le accuse di voler rinviare? "Non stiamo rimandando alcuna posizione", è la risposta: "Hanno chiesto un confronto e per confrontarsi serve tempo ma poi si sa: come si fa si sbaglia".