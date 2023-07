Salario minimo, per il governo se ne parlerà a settembre. Esclusivo

L'unica concessione che arriva dal governo è una sospensiva per poi riprendere il confronto a settembre, dopo la pausa estiva

La risposta del governo e della maggioranza di Centrodestra alle opposizioni sul salario minimo è semplice: no. Come ha spiegato Antonio Misiani ad Affaritaliani.it, senatore e responsabile economico Dem, la richiesta all'esecutivo è quella di togliere di mezzo l'emendamento soppressivo alla proposta presentata in Parlamento dalle opposizioni (tranne Renzi) sul salario minimo per legge.



Ma fonti di governo ai massimi livelli spiegano ad Affaritaliani.it che non ci sarà alcuna cancellazione dell'emendamento soppressivo della maggioranza. L'unica concessione che arriva dal governo è una sospensiva per poi riprendere il confronto a settembre, dopo la pausa estiva.