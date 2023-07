Salario minimo, Misiani (Pd): "Serve un'apertura ufficiale da Meloni"

Il senatore Antonio Misiani, responsabile economico del Partito Democratico, commenta con Affaritaliani.it le parziali aperture della maggioranza e del governo sul salario minimo

"In questi giorni abbiamo letto tante indiscrezioni e retroscena. Ora serve un’apertura ufficiale da parte della Meloni e alcuni atti concreti: va tolto di mezzo l’emendamento soppressivo presentato dalla maggioranza ed è necessario avviare il confronto subito, non a settembre come vorrebbe la destra per ragioni puramente tattiche". Lo afferma ad Affaritaliani.it il senatore Antonio Misiani, responsabile economico del Partito Democratico, commentando le parziali aperture della maggioranza e del governo sul salario minimo.

L'INTERVISTA

"Non abbiamo alcun pregiudizio di sorta sul tema", afferma il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso sul salario minimo, confermando le aperture della premier Meloni. Ci sono le condizioni per un dialogo con le opposizioni?

"Noi siamo da mesi pronti al confronto. Bisogna però che il governo e la maggioranza mettano finalmente le carte in tavola. Per il momento sul salario minimo c’è una proposta unitaria delle opposizioni. Non c’è invece alcuna proposta del governo. Speriamo che superino rapidamente le loro evidenti difficoltà, aprendosi ad un dialogo vero e non di facciata con noi e le altre forze di opposizione".

Quali sono i paletti che pone il Pd sul salario minimo?

"Noi vogliamo andare nella direzione già scelta da 22 paesi su 27 dell’Unione europea. La nostra proposta è estendere a tutti i lavoratori e le lavoratrici i minimi dei contratti siglati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative, togliendo di mezzo i contratti pirata e definendo contestualmente una soglia minima - da noi indicata in 9 euro lordi l’ora - al di sotto della quale non si può andare".