La Piazza di Affari, grande successo anche quest'anno: la ricca redemption

La Piazza di Affari fa notizia su carta stampa, agenzie e siti online: ecco la ricca redemption

Affaritaliani.it fa notizia e spopola su giornali cartacei, edizioni online, agenzie e siti locali. La kermesse politica ideata dal direttore Angelo Maria Perrino, che si terrà a Ceglie Messapica dal 26 al 28 agosto, continua quindi il suo successo, ospitando diversi volti (della maggioranza di governo e non) come il vicepremier Matteo Salvini e il ministro degli Esteri Antonio Tajani. La kermesse analizzerà anche quest'anno tanti temi "caldi" in vista di settembre: il bilancio del Governo Meloni a nove mesi dall’insediamento della prima presidente del Consiglio donna in Italia, il futuro di Fratelli d’Italia in vista delle prossime europee, i nuovi equilibri politici alla luce delle ambizioni di Matteo Salvini e della scomparsa di Silvio Berlusconi, la politica internazionale con una guerra che continua nonostante i tentativi di pacificazione, la manovra economica d’autunno e il debito pubblico in crescita.

La Piazza fa notizia, dall'Ansa all'Agi: i lanci sulle principali agenzie italiane

Con il titolo "Tajani, Salvini e Fitto alla kermesse politica in Valle D'Itria", l'Ansa rilancia la kermesse di Affaritaliani.it, dedicando un apposito articolo online.

La Piazza di Affaritaliani fa notizia sull'Ansa

De La Piazza di Affari ne parlano anche le altre principali agenzie stampa del paese come Agi, Adnkronos, Asknews, Italpress, Dire, La Presse e Vista. "Governo: bilanci e aspettative, in Puglia kermesse Affaritaliani", titola l'Agi che rilancia il comunicato stampa della kermesse. "Il bilancio del Governo Meloni a nove mesi dall’insediamento, il futuro di Fratelli d’Italia in vista delle prossime europee, i nuovi equilibri politici alla luce delle ambizioni di Matteo Salvini e della scomparsa di Silvio Berlusconi, la politica internazionale con una guerra che continua nonostante i tentativi di pacificazione, la manovra economica d’autunno e il debito pubblico in crescita: sono i grandi temi da cui prenderà il via la sesta edizione de “La Piazza - Il Bene Comune”, la kermesse politica di affaritaliani.it che si terrà il 26, 27 e 28 agosto a Ceglie Messapica, intitolata “Meloni d’autunno”.

"Tra gli ospiti annunciati oggi nel corso della conferenza stampa di presentazione che si è tenuta a Ceglie Messapica ci sono i vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani, oltre ai ministri del Lavoro, Elvira Calderone, per gli Affari Europei, Raffaele Fitto, della Cultura, Gennaro Sangiuliano, e delle Imprese, Adolfo Urso. Nel programma anche altri rilevanti rappresentanti della politica italiana, tra cui la vicepresidente del Pd, Loredana Capone, Marco Rizzo, presidente del Partito Comunista; Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente Anci, Carlo Fidanza, eurodeputato per FdI, i senatori Licia Ronzulli (Fi), Francesco Boccia e Antonio Misiani (Pd), e Stefano Patuanelli (M5S)".

"In occasione della tre giorni, verrà anche presentato dal sondaggista Roberto Baldassarri, l’ultimo studio di Lab21.01. Tra i principali temi indagati ci saranno la compattezza della maggioranza in vista delle europee, i livelli di gradimento dei ministri del Governo targato FdI, dei sindaci e dei governatori italiani, le priorità per l’autunno, la guerra in Ucraina e la fiducia degli italiani nell’Europa e nell’Euro. Focus anche sulla Meloni: il confronto con i precedenti presidenti del Consiglio, l’opportunità di togliere la fiamma dal simbolo del partito e di blindare o meno i colleghi di partito al centro delle polemiche degli ultimi mesi".

Sulla stessa scia anche l'Adnkronos: "Dal 26 agosto al 28 agosto a Ceglie Messapica torna la kermesse di Affari". Asknews pone invece l'accento sugli ospiti: "Dal 26 al 28 Agosto a Ceglie Massapica sesta edizione "la Piazza". Salvini, Tajani, Calderone, Fitto e Urso fra gli ospiti della kermesse pugliese di Affaritaliani.it". Spazio alla kermesse anche su Italpress: "La Piazza torna in Puglia e ospita Salvini e Tajani". L'agenzia Dire invece dà rilevanza ai temi: "Brindisi, al via la sesta edizione de La Piazza, il bene comune, la kermesse politica di Affaritaliani.it". Ma non solo agenzie tradizionali, anche Vista dedica un lancio riprendendo la conferenza stampa del direttore Angelo Maria Perrino.

Dal Sole 24 Ore a Libero fino al Corriere, la Piazza fa notizia sui principali giornali cartacei

Ma non solo agenzie stampa. La Piazza di Affari finisce anche tra le pagine dei principali quotidiani nazionali del Paese, come Sole 24 Ore, Libero, Il Giornale e il Corriere della Sera.