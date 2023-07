A Fasano l'anteprima de "La Piazza": il direttore Perrino dialoga con Gratteri

“LibriAmo…tra gli ulivi” a Fasano, il procuratore Gratteri dialoga con il direttore di affaritaliani.it Angelo Maria Perrino

Il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri torna a Fasano con il libro “Fuori dai confini” (edito da Mondadori, 18 euro, 156 pp) per il quinto appuntamento della rassegna letteraria “LibriAmo…tra gli ulivi!”. Presenterà la serata e dialogherà con l’autore Angelo Maria Perrino, direttore di affaritaliani.it.

L’appuntamento con il magistrato calabrese può essere considerato come un'anteprima de "La Piazza", la kermesse estiva di Affari giunta alla sesta edizione e che si svolgerà a Ceglie Messapica (Brindisi) dal 26 al 28 agosto.

La rassegna letteraria, promossa dall’imprenditrice fasanese Laura De Mola e organizzata dal locale Mondadori Point, si terrà giovedì 27 luglio, presso la Masseria San Giovanni, in c.da Ottava, alle ore 19.00. Già lo scorso anno Gratteri regalò una lezione di legalità e giustizia al pubblico presente. Quest’anno il magistrato torna con un testo scritto a quattro mani con Antonio Nicaso e dedicato agli affari fatti dalla ‘ndrangheta grazie alla guerra e al Covid.

La sinossi del libro

Per la 'ndrangheta una guerra e una pandemia sono nuove opportunità di business. Il conflitto in Ucraina, per esempio, è una tavola imbandita dove non manca nulla: armi, edilizia, traffico di esseri umani, mercato nero e fondi europei. Una ghiotta opportunità che segue la lunga stagione del Covid-19, durante la quale la mafia calabrese si è prodigata in azioni «filantropiche» a sostegno di famiglie e imprese in difficoltà, innescando un meccanismo di dipendenza da sfruttare a tempo debito. In questo nuovo libro Nicola Gratteri e Antonio Nicaso svelano i territori in cui la presenza della ʼndrangheta è più forte, mostrandoci come essa si premuri di rimanere al passo coi tempi.

"Fuori dai Confini", la copertina del nuovo libro di Nicola Gratteri e Antonio Nicaso