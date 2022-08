La Piazza fa rumore: Meloni e Tajani, tutti guardano alla kermesse di Affari

La Piazza di Affaritaliani.it fa notizia: la prima serata di Ceglie Messapica con Meloni e Tajani su tutti i giornali

La nuova edizione de "La Piazza", il salotto politico estivo di Affaritaliani.it a Ceglie Messapica (Brindisi), inizia col botto, con subito importanti ospiti ad animare il dibattito condotto dal direttore Angelo Maria Perrino. Nella prima serata di venerdì 26 agosto gli ospiti sono stati Giorgia Meloni e Antonio Tajani, intervistati dal direttore Perrino. La kermesse di Affaritaliani.it ha suscitato da subito grande attenzione, con i contenuti della prima serata che fanno il giro di tutti i quotidiani italiani.

Lungo resoconto delle dichiarazioni di Giorgia Meloni sul Corriere della Sera, che titola sull'affermazione della leader di Fratelli d'Italia secondo cui Sergio Mattarella non potrà che concederle l'incarico in caso di vittoria alle elezioni del 25 settembre. "Parla come se si sentisse già premier e lo fa per un’ora e 20 minuti", scrive il Corriere della Sera. "Nella piazza pugliese che fu dei bagni di folla di Giuseppe Conte, la prima serata dell’appuntamento politico di fine estate di Ceglie Messapica — «La Piazza», appunto — è toccata a Giorgia Meloni. Che rispondendo alle domande del direttore di Affari Italiani Angelo Maria Perrino traccia il programma del governo che spera di guidare. Mettendo da parte ogni scaramanzia — bandita del resto anche dal titolo della prima serata, «Speriamo che sia femmina?» — Meloni elenca le priorità di quello che spera possa essere il primo esecutivo guidato da una donna ma «senza quote rosa, perché lo spazio non è mai dovuto: se vuoi qualcosa devi lavorare per ottenerla»". Di spalla poi spazio anche per Tajani.

La Piazza conquista una paginata anche su Repubblica che racconta così la serata targata Affaritaliani: "La dolce serata salentina ispira le battute e fa cadere le incertezze lessicali, abbatte le prudenze del politichese: Giorgia Meloni dice senza mezzi termini che, in caso di successo elettorale, Palazzo Chigi le spetta. Fa solo una timida premessa, ricordando che l’incarico lo dà il Quirinale, ma dopo pochi minuti la leader di Fdi aggiunge che il Colle, se le urne la premiassero, non avrebbe alternative: «Non ho ragione di credere che, con la vittoria del centrodestra e l’affermazione di Fratelli d’Italia, il Presidente della Repubblica possa fare una scelta diversa»".

Continua a raccontare Repubblica: "La metafora più immediata, sotto la Torre dell’orologio che sovrasta piazza del Plebiscito, è quella di un tempo della Destra inesorabilmente scoccato. Qualcuno la azzarda, nell’affollata platea della tre giorni di dibattiti organizzata da Affaritaliani", sottolineando il successo di pubblico dell'evento.

Ampio spazio anche su il Messaggero, che propone una dettagliata cronaca dell'intervista del direttore Perrino a Meloni. Puntando sull'incarico che Mattarella dovrebbe darle in caso di vittoria.

La Piazza è anche su il Giornale, che si sofferma sui punti del programma svelati da Meloni a Ceglie Messapica e anche sulle parole di Tajani, che ha detto durante l'intervista col direttore Perrino: "Finito il tempo dei tecnici".

Anche La Stampa e il Sole 24 Ore riprendono le dichiarazioni di Meloni durante la kermesse di Affaritaliani, che prosegue sabato 27 agosto con la seconda serata.

