La Piazza di Affaritaliani.it torna dal 27 agosto: il programma delle 3 serate

La Piazza, il bene comune: la politica dopo le ferie

Ormai ci siamo: il tradizionale salotto politico di Affaritaliani.it sta per riaprire. Dal 27 agosto per tre serate, il direttore di Affari Angelo Maria Perrino accoglierà a Ceglie Messapica i big della politica per parlare di attualità, riforme e molto altro. Dalle ore 20:00 di venerdì, si inaugura ufficialemente la quarta edizione de “La Piazza, il bene comune - La politica dopo le ferie”.

La Piazza, programma delle tre serate

Venerdì 27 agosto

Si comincia venerdì 27 agosto con Giancarlo Giorgetti, Ministro dello sviluppo economico e vicesegretario della Lega che, in video collegamento, aprirà la kermesse politica. Saliranno poi sul palco allestito nel cuore pulsante cittadino, piazza Plebiscito, il leghista Claudio Durigon, sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze e Antonio Tajani, europarlamentare e coordinatore nazionale di Forza Italia. Ed ancora, la presidente del Consiglio regionale pugliese, Loredana Capone; Guido Crosetto, coordinatore di Fratelli d’Italia; Vittorio Sgarbi; il virologo Fabrizio Pregliasco e Antonio Maria Rinaldi, economista ed eurodeputato della Lega; in collegamento da Milano il sindaco Beppe Sala.

Sabato 28 agosto

La prima uscita di Giuseppe Conte da leader del Movimento 5 Stelle è prevista, proprio a Ceglie Messapica, sabato 28 agosto. Conte ha scelto la Piazza di Affaritaliani.it (è la quarta volta consecutiva), prima di una serie di tappe che lo porterà in giro per l’Italia per arricchire il suo programma di governo in vista della convention organizzativa degli iscritti al Movimento. Conte risponderà alle domande del direttore Perrino e di Lucia Annunziata, già Presidente della Rai e direttrice dell’Huffington Post, nonché apprezzata conduttrice di “Mezz’ora in più” su Rai Tre. Nella stessa serata, saliranno poi sul palco Francesco Boccia, Responsabile Autonomie Territoriali ed Enti Locali del PD; il sondaggista Roberto Baldassarri ed in collegamento Stefano Fassina e Roberta Pinotti, già Ministro della Difesa.

Domenica 29 agosto

L’evento si chiuderà domenica 29 agosto con, in video collegamento il leader della Lega Matteo Salvini e in collegamento telefonico Silvio Berlusconi. Interverranno, inoltre, Licia Ronzulli, vicepresidente del Gruppo Forza Italia al Senato; Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra Italiana; Gianluigi Paragone, leader di Italexit; Ettore Rosato, coordinatore nazionale di Italia Viva; l’economista e manager finanziario Carlo de Simone e il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.

Ideato dal giornalista e direttore di Affaritaliani.it, Angelo Maria Perrino, l’evento è organizzato da Affaritaliani.it, in collaborazione con il Comune di Ceglie Messapica e l’associazione “La Piazza”.