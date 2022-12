La Sardina Santori si iscrive al "partito tossico". Tessera del Pd per Schlein

Pd, Mattia Santori prende la tessera per sostenere Elly Schlein

Mattia Santori torna sui suoi passi. Il leader delle Sardine e attuale consigliere di Bologna ha deciso di prendere la tessera del Pd, un partito che fino a qualche mese fa definiva "tossico". La mossa - riporta il Corriere della Sera - sarebbe dovuta alla scelta di Elly Schlein di candidarsi come segretario dei dem al posto di Enrico Letta. Le primarie del prossimo febbraio si preannunciano un derby con il governatore emiliano Stefano Bonaccini, lo stesso che proprio Santori con il suo movimento ha contribuito a far rieleggere in Emilia Romagna.

Santori aveva definito in passato “tossico” il Partito Democratico, dopo la sconfitta alle elezioni politiche del 25 settembre lo aveva descritto come “malato”. E infatti è di rifondazione, rinnovamento che si parla: di Schlein insomma. Secondo il Corriere sarebbe stata proprio la discesa in campo della candidata a convincerlo. E Santori ha infine dichiarato apertamente il suo appoggio alla candidatura. Quando Schlein ha ufficializzato la sua corsa la Sardina aveva dichiarato che quel passo avrebbe facilitato "l’ingresso nel Pd di chi era sulla porta ad aspettare".