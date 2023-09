Comunismo e Sx, l'entropia politica che ha distrutto i valori etici del PCI

Le forze del disordine, cenni di entropia politica. Il commento

Ordine e disordine sono due forze che nell'universo si equilibrano e richiamano l'un l'altra. Nel mondo degli uomini l'ordine è collettivo, il disordine individuale. Parlare di 'ordine' è pericoloso in Italia, porta conseguenze e stigma. Lo si considera parte di un inciso, legge e ordine, che si vuole colorato o colorare di fascismo. Sul piano delle esistenze, cioè la vita che espone ogni uomo nella società degli uomini, ordine è ciò di cui la gente ha bisogno per essere un significante della società, su cui il sistema economico basa le leve di protezione dei gruppi riuniti in società. Ordine è ciò che ogni singola struttura del nostro vivere quotidiano necessita per stabilire un cammino di progresso.

L'ordine è progresso. Progresso non è progressismo. Il progressismo appartiene alla semantica della sinistra del mondo, tanto quanto nella bandiera brasiliana Ordem e Progresso stanno insieme come fossero due valori di due culture politiche che qui volgarmente, prosaicamente ridefiniamo destra e sinistra. Oppure differenza e distanza. Per questo bisognerebbe cominciare da molto prima. Dalla necessità intellettuale e culturale di presentare la disambiguità fra comunismo e sinistra. Non sono due cose vicine, non sono la stessa cosa, non in italia e neanche nel mondo.