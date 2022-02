Lega di lotta e di governo. Lo scontro sulla scuola è solo l'inizio. Inside

Lega, altri temi di scontro catasto, immigrazione, energia/nucleare/bollette



Il Consiglio Federale della Lega di martedì era stato chiaro, su diversi punti. Tra i quali la scuola: nessuna distinzione tra bambini/ragazzi vaccinati e non vaccinati. E così è stato. Nel momento in cui in Consiglio dei ministri Roberto Speranza ha portato regole diverse tra chi ha ricevuto le dosi anti-Covid e chi no, il Carroccio non ha partecipato al voto. E addirittura il capodelegazione Giorgetti ha disertato la cabina di regia.



Ecco la nuova Lega post-rielezione di Sergio Mattarella al Quirinale. La Lega di lotta e di governo. Nessuna crisi, nessuna uscita dall'esecutivo guidato da Mario Draghi, ma un atteggiamento netto e risoluto. E sarà così anche su altri temi importanti, come la riforma del catasto, il contrasto all'immigrazione clandestina e il dossier energia e ritorno al nucleare (pulito) con l'obiettivo di frenare ulteriormente il caro-bollette.



Questa volta al fianco di Salvini c'è anche la cosiddetta Lega moderata, primo fra tutti proprio Giorgetti oltre ai Governatori del Nord. E infatti ieri proprio Fontana, Fedriga e Zaia hanno chiesto di togliere ogni tipo di distinzione tra bambini/ragazzi vaccinati e non vaccinati. Esattamente in linea con il segretario e con la delegazione del Carroccio al governo.



La strategia è chiaro. Non uscire dal governo per non provocare una crisi e per non perdere la possibilità di incidere sull'azione del governo, ma allo stesso tempo tenere il punto, smarcarsi e differenziarsi su temi concreti che riguardano la vita quotidiana delle persone, il lavoro, la casa, la sicurezza e l'economia. Un modo per cercare anche di dare un segnale all'elettorale e provare a risalire nei sondaggi in vista delle elezioni politiche del 2023.



