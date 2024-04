Lega, esce il libro di Salvini: "Controvento", dedica a Maroni e Bossi

Lega: esce 'Controvento' di Salvini, dedica a Maroni e Bossi

"A Roberto Maroni che, con Umberto Bossi, tutto ha iniziato e tanto mi ha insegnato. Il coraggio e la visionarietà di chi ha fatto nascere la Lega hanno cambiato la mia vita e la storia d'Italia". E' la dedica di Matteo Salvini nel suo libro 'Controvento', 272 pagine, Piemme editore, con foto inedite che ripercorrono la storia umana e politica del leader. Il volume e' ordinabile su Amazon da 24 ore (nel primo pomeriggio di oggi e' ottavo nella categoria bestseller), verra' presentato il 25 aprile a Milano e sara' disponibile in tutte le librerie dal 30 aprile.

Salvini ha raccolto nel libro riflessioni politiche e personali, dedicando interi capitoli ad alcune delle personalita' che piu' ha conosciuto e conosce, con un focus speciale per la storia della Lega. "L'Italia capace di creare ricchezza, amica del mondo produttivo e nemica della burocrazia, moderna e federale, e' da sempre il sogno di Umberto Bossi", scrive Salvini in Controvento.

"Ci ha fornito il carburante giusto, le idee, le motivazioni e le parole per dirlo. Lo avevo sentito tante volte in comizio. Mi sembrava di conoscerlo. E ripetevo dentro di me quello che avrei voluto dirgli, per sostenerlo e per avere un incoraggiamento. Ma la prima volta che lo incontrai e' stato piu' di trent'anni fa, nei primi anni Novanta. Lo vidi nella sede della Lega in via Vespri Siciliani. Eravamo tanti e lui ci venne a raccontare che presto avremmo vinto le elezioni a Milano. E noi li' a pensare: questo e' matto, e' un visionario. Io avevo sul comodino il libro di Daniele Vimercati, Lombardi alla nuova crociata. Ma Umberto aveva ragione. 1993: il nostro Marco Formentini che batte Dalla Chiesa", ricorda nel libro. "Autonomisti e federalisti allora, autonomisti e federalisti oggi, sempre piu' vicini a un traguardo importante non solo per la Lega, ma ormai per tutti gli Italiani", sottolinea Salvini, che oggi era a Varese per festeggiare i quarant'anni dalla fondazione della Lega.