Governo, Centinaio torna all'Agricoltura? Per Salvini ipotesi Infrastrutture

Prende corpo l'ipotesi che Salvini possa guidare il dicastero delle Infrastrutture e dei Trasporti



La Lega riparte dopo il deludente risultato delle elezioni di domenica scorsa, come ha spiegato il segretario Matteo Salvini ad Affaritaliani.it nella prima dichiarazione pubblica dopo il lungo consiglio federale di ieri in Via Bellerio a Milano. E proprio per il leader Salvini, che ha ottenuto la riconferma e la fiducia unanime del partito, si profila un ruolo di primo piano nel governo Meloni. Se il ritorno al Viminale resta difficile, ma non impossibile, prende corpo l'ipotesi che Salvini possa guidare il dicastero delle Infrastrutture e dei Trasporti, un ministero delicato e importante per il rilancio economico del Paese e dal quale passano molti fondi del Pnrr.



Secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it, poi, il Carroccio tiene molto alle Politiche agricole - considerate molto importanti anche per la difesa del Made in Italy in Europa - e l'uomo in pole position è certamente Gian Marco Centinaio, rieletto al Senato a Pavia, sottosegretario uscente del ministro Patuanelli e ministro dell'Agricoltura nel Conte I. Tra le donne, oltre alla conferma di Erika Stefani alla Disabilità (tema sul quale Salvini ha sempre avuto un'attenzione particolare), in campo resta Giulia Bongiorno. Per la penalista della Lega due le ipotesi: la migliore è quella di ministro della Giustizia (ma bisognerà vedere gli equilibri complessivi del governo) e l'altra, comunque importante, è la Pubblica amministrazione.