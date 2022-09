Lega, Salvini: "Sono più carico e determinato che mai". Intervista

Salvini: "Noi protagonisti di un governo nostro e di Centrodestra"



"Con 95 parlamentari appena eletti, una comunità di militanti unica al mondo e compatta, amministratori, sindaci e governatori fra i migliori in Italia, potremo solo migliorare e lavorare, tanto e bene, per recuperare la fiducia dei tanti italiani che domenica non ci hanno dato il voto".



"E quando il popolo vota, o non vota, ha sempre ragione e va sempre ascoltato! Il messaggio è stato chiaro, governare con Pd e 5Stelle è stata una fatica e un sacrificio, ma finalmente dai prossimi giorni saremo protagonisti di un governo nostro e di Centrodestra. Con un programma condiviso e idee chiare, senza più litigi o cambi di casacca". Il segretario della Lega Matteo Salvini risponde alla domanda di Affaritaliani.it se il partito è compatto dopo il consiglio federale che si è tenuto ieri a Milano in via Bellerio.



"Io sono più carico e determinato che mai, nelle difficoltà si dà il meglio di se stesso, non vedo l’ora di passare dalle parole ai fatti".