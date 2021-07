Lega, il pressing su Meloni. "M5s spaccato? Se entra Fdi è governo di cdx"

Lega, il pressing su Meloni. "M5s spaccato? Se entra Fdi governo di cdx"

Il governo Draghi deve fare i conti con la scissione ormai imminente del M5s, destinata a stravolgere gli attuali equilibri della maggioranza. Con la Lega che di fatto diventerebbe il primo partito. Per questo Salvini e i suoi - si legge sulla Stampa - sognano di portare l’intero centrodestra al governo. Matteo Salvini guarda il disfacimento del M5s con un occhio rivolto a Giorgia Meloni. La rottura del fronte grillino potrebbe essere uno straordinario aiuto per la Lega, soprattutto se Fratelli d’Italia venisse cooptata nella maggioranza che sostiene il governo di Mario Draghi al posto di quello che rimarrà dei 5 Stelle in caso di scissione. «Se Meloni accettasse, nascerebbe di fatto un governo di centrodestra», spiega il viceministro ai Trasporti Alessandro Morelli.

Poi c'è anche - prosegue la Stampa - la partita del Quirinale, che Salvini pensa di poter giocare da protagonista proprio grazie alla faida tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte. La spaccatura dei 5 Stelle in tante tribù incontrollabili sarebbe un serio problema per il Pd, perché non troverebbe alcuna garanzia solida di convergenza sui nomi. E a quel punto il centrodestra compatto potrebbe diventare regista degli equilibri. Non solo: l’ingresso di Fdi avrebbe un effetto dirompente anche sulla sponda a sinistra della coalizione, perché costringerebbe Pd, Leu e Italia Viva a riflettere sulla permanenza in un governo totalmente sbilanciato a destra.