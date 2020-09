Lega primo partito in Valle d'Aosta. Flop di FdI-Fi, scomparsi i 5 Stelle

Matteo Salvini si prende una bella rivincita con le elezioni in Valle d'Aosta. La Lega è nettamente il primo partito con il 23,9%. Seguono Union Valdotaine 15,8%, Progetto civico progressista (con il Partito Democratico) 15,3%, Stella alpina-Iv 8,8%, Vallée d'Aoste unie 8,2%, Per l'autonomia 6,4%, Centrodestra (Forza Italia-Fratelli d'Italia) 5,7%, M5s 3,9%.



La legge elettorale valdostana prevede l'elezione solamente dei 35 consiglieri, con un sistema proporzionale a turno unico. Il presidente della Regione, a differenza delle altre regioni italiane (tranne il Trentino/Alto Adige) dove e' prevista l'elezione diretta, viene eletto successivamente con una votazione interna al Consiglio, secondo un meccanismo di maggioranza assoluta (bastano la meta' dei voti piu' uno per risultare eletti).