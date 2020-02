Lega, Salvini ha fatto un harakiri. Così la spallata è diventata boomerang

Lega, la spallata è diventata boomerang. Salvini ha fatto un harakiri

Il tentativo di Matteo Salvini di far cadere il governo, sfruttando la crisi coronavirus, è al momento fallito o comunque rimandato. La spallata tentata del leader della Lega si è rivelata un boomerang. Salvini ha fatto un harakiri. La manovra è risultata troppo scoperta, nella sua strumentalità. Per questo pur scattando nel suo momento in cui il premier Giuseppe Conte è apparso indebolito dalla gestione dell'epidemia di Coronavirus - scrive Massimo Franco nella Nota sul Corriere della Sera -, si è risolta in un nulla di fatto. Peggio: in un boomerang contro il leader della Lega. Matteo Salvini e di rimbalzo su Matteo Renzi. E' apparso un espediente per far dimettere Conte e cambiare la coalizione. Soprattutto, ha scoperto l'affanno che Salvini sta vivendo nel ruolo di oppositore, a dispetto dei sondaggi lusinghieri; e il nervosismo dei renziani in una maggioranza nella quale si muovono con margini stretti. Per questo - prosegue il Corriere - mentre Salvini andava al Quirinale da Mattarella, l'ipotesi di una "scialuppa" governativa è naufragata subito. E l'appello al resto del centrodestra e "ai tanti del M5S che sono a disagio" è caduto nel vuoto.