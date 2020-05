Lega, Salvini nomina tre commissari. Chi sono i nuovi leader regionali

Matteo Salvini ha nominato tre nuovi commissari della Lega, in Emilia, nelle Marche e in Sardegna. In Emilia, che nella organizzazione del partito e' divisa dalla Romagna, il nuovo commissario e' il senatore veneto Andrea Ostellari. Raccoglie il testimone dal deputato Gianluca Vinci, che ha gestito le passate Regionali. Ostellari, classe 1974, e' avvocato e ha studiato all'universita' di Parma. Per anni ha guidato la segreteria provinciale della Lega di Padova e attualmente e' presidente della Commissione Giustizia del Senato. "Buon lavoro a Ostellari e un sentito ringraziamento a Vinci: il risultato delle Regionali di gennaio ha confermato la crescita e il radicamento della Lega in Emilia - commenta Matteo Salvini -. Essere prima forza politica nel Paese e' un impegno e una responsabilita' che ci obbliga a impegnarci ogni giorno, da Nord a Sud, con tutte le nostre energie. Ostellari e Vinci sono persone competenti e di valore: continueranno a far crescere la Lega, con ruoli e incarichi diversi, sempre nell'interesse degli italiani". Il deputato umbro Riccardo Augusto Marchetti, invece, e' il nuovo commissario della Lega nelle Marche e subentra al senatore lombardo Paolo Arrigoni.



Marchetti, classe 1987, e' stato protagonista della recente campagna elettorale per la Regione Umbria, conclusa con lo storico successo del centrodestra a trazione leghista - si legge nella nota -. Gia' nelle prossime settimane la Lega delle Marche annuncera' l'ingresso di molti amministratori come sindaci e consiglieri comunali, a dimostrazione della bonta' del lavoro di Arrigoni. Per il commissario uscente e' pronta una nuova sfida: sara' responsabile del Dipartimento Energia della Lega. "Buon lavoro a Marchetti e un sentito ringraziamento ad Arrigoni: anche nelle Marche la Lega ha confermato una crescita elettorale importante - commenta Salvini -. Essere prima forza politica nel Paese e' un impegno e una responsabilita' che ci obbliga a impegnarci ogni giorno, da Nord a Sud, con tutte le nostre energie. Marchetti e Arrigoni sono persone competenti e di valore: continueranno a far crescere la Lega, con ruoli e incarichi diversi, sempre nell'interesse degli italiani". Confermato, infine, in Sardegna il nuovo commissario e' il lombardo Eugenio Zoffili, che torna dopo il breve periodo con al timone Guido De Martini. "Buon lavoro a Zoffili e un sentito ringraziamento a De Martini: anche in Sardegna la Lega ha confermato una crescita elettorale importante, tanto da esprimere il presidente della Regione - afferma Salvini -. Essere prima forza politica nel Paese e' un impegno e una responsabilita' che ci obbliga a impegnarci ogni giorno, da Nord a Sud, con tutte le nostre energie. Zoffili e De Martini sono persone competenti e di valore: continueranno a far crescere la Lega, con ruoli e incarichi diversi, sempre nell'interesse degli italiani". Per Zoffili (classe 1979) e' un ritorno a casa, avendo gia' guidato la Lega in Sardegna in passato e in particolare durante la campagna elettorale delle ultime regionali, conclusa con lo storico successo di Christian Solinas - si commenta -. De Martini, a dimostrazione dell'ottimo lavoro degli ultimi mesi, avra' un nuovo incarico nella segreteria federale.