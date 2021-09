Lega, senza Morisi subito caso social. Video choc sull'Instagram di Salvini

Ufficialmente nessuno parla, per rispetto e affetto nei confronti di Luca Morisi. Ma l'allontanamento volontario del social media strategist di Matteo Salvini, il creatore della cosiddetta 'Bestia' che ha determinato il successo 'social' del 'capitano' (copyright dello stesso Morisi), e' stato progressivo ed e' iniziato con l'esplosione della pandemia da Covid, a marzo 2020. Da allora, Morisi e' comparso raramente al fianco di Salvini e del team, pur continuando a lavorare e supervisionare da remoto. Ora motivi familiari hanno imposto a Morisi uno 'stop' totale e temporaneo, anche se la macchina da lui costruita va avanti, come chiarito da lui stesso in un messaggio scritto nella chat di whatsapp ai parlamentari leghisti.

Nel frattempo, nella macchina comunicativa di Salvini non e' cambiato granche'. Dall'inizio del governo di Mario Draghi, Iva Garibaldi lavora al Mise come portavoce del ministro Giancarlo Giorgetti. Alla guida della comunicazione dei gruppi parlamentari Lega c'e' Simone Rossi, che gia' lavorava per il gruppo a Montecitorio, coadiuvato da Camilla Vanaria. Mentre come portavoce e' stato confermato Matteo Pandini, ex capo comunicazione al Viminale. L'unica 'new entry' e' quella del varesino Marco Pinti, ex Radio Padania, che e' piu' una sorta di ghost writer, si occupa di testi, interviste e discorsi.

Video di un uomo che si masturba in un parco sull'Instagram di Salvini

Il Corriere della Sera racconta però di un caso esploso subito dopo l'addio di Morisi. Ieri sul profilo Instagram di Salvini è stato pubblicato il video di un uomo che si masturbava in un parco. "Schifo assoluto davanti ai bambini e in pieno giorno. Non è questa la Milano che vogliamo", il commento del leader della Lega. "Una bufera, costretti a rimuovere il video dopo un paio d’ore", scrive il Corriere.